Een troostrijke uitleg en toepassing van Psalm 23

Psalm 23 is een van de bekendste psalmen van Israël. De herderspsalm. De Heer is mijn herder. Wat moet je daar nog over schrijven? Evangelist en voorganger Wilkin van de Kamp bespreekt tekst voor tekst de hele psalm. Hij beschrijft het leven van een herder en hij weet de tekst moeiteloos te verbinden met teksten door het geheel van de Schriften heen.

Onbekommerd grasduint hij in de verhalen van Israël en de eerste gemeenten. Dat geeft soms verrassende inzichten, soms betreft het bekende en versleten paden. De verrassing die de achterflap belooft, moet dan zitten in de directe benadering van jou als lezer. Steeds zoekt de schrijver contact met je, om evangelisatorische en pastorale redenen. Dat maakt dat dit boekje het midden houdt tussen uitleg en preken. In deze uitleg draait het uiteindelijk om Jezus die zegt: Ik ben de Goede Herder. Die is overal geweest en leidt ons nooit ergens waar Hijzelf niet eerder is geweest. Troostrijk en bemoedigend. Wie een exegese zoekt waarin de liturgie van Israël terugkomt en waarin de betekenis van Psalm 23 in de synagoge naar voren komt, die ..

