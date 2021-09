Een fris boekje over de praktijk van het gebed

De christelijk-gereformeerde predikant van Antwerpen-Deurne heeft wel een heel pragmatische reden om dit boek te schrijven. Hij weet dat er veel boeken over het gebed zijn geschreven, waarom dan nog eentje eraan toevoegen? Gewoon omdat het goed is elk jaar een boek over het gebed te lezen!

In 21 hoofdstukjes van elk zo’n vijf bladzijden komt het gebed langs. Van wat bidden eigenlijk is tot hoe, wanneer en waarom je zou bidden. De beginnende bidder leert ervan en de ervaren bidder frist ervan op. Opvallend is de waardering voor de formuliergebeden. De anglicaanse evangelicale bisschop J.C. Ryle noemde ze ooit de krukken waarop het geloof revalideert, maar de schrijver ziet er meer in. De vaste gebeden ondersteunen ons wankele bidden. Ze leren ons bidden met bijbelse inhoud, naast ons vrije gebed. De aandacht voor het meebidden met de voorganger is een opsteker. Het gaat om meer dan alleen maar aandachtig luisteren, het gaat om meedoen. Sommige tradities doen dat letterlijk, met uitroepen en instemmingen. Andere wisselen de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .