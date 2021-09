Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven

Eenvoudig leven is een prikkelend en stimulerend boekje om in ieder geval dat te doen wat je kunt doen tegen de teloorgang van onze wereld. Het hoeft geen betoog dat dit thema actueel, nuttig en noodzakelijk is. Bijna dwingend. Verrassend genoeg is de toon van deze bijbelstudies vrijwel nergens dwingend, eerder ontspannen en in ieder geval ter zake. Dat maakt het gesprek erover eenvoudiger. De bijbelstudies zijn benoemd onder een thema, zoals genieten, verdelen van schaarste, vluchtroutes en vrij leven. De inhoud van de studies blijft op het spoor van een (modern) klassieke exegese, opbouw en uitwerking. Uiteraard wordt de dogmatiek regelmatig scheefgehangen ter wille van de actualiteit. Het accent ligt op een culturele en maats..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .