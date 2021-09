Ilja Leonard Pfeijffer schrijft Boekenweekgeschenk, Marieke Lucas Rijneveld het Boekenweekessay

Amsterdam

Dat heeft de CPNB, de organisator van de Boekenweek, donderdag bekendgemaakt. Het thema van de 87e Boekenweek, die van 5 tot en met 13 maart 2022 zal plaatsvinden, is ‘Eerste liefde’.

Pfeijffer koesterde al langere tijd de wens om het Boekenweekgeschenk te schrijven. ‘Dat het nu zover is, beschouw ik als een mijlpaal in mijn carrière. Mijn moeder spaart Boekenweekgeschenken. Haar verzameling, vanaf het eerste Boekenweekgeschenk van 1930, is compleet. Het vooruitzicht dat er een boekje van mij in dat rijtje zal staan in haar kast, ontroert me.’

Rijneveld maakte ‘een vreugdedansje om mijn schrijftafel’ toen ze werd gevraagd voor het essay, zegt ze. ‘Wat een heerlijkheid en wat..

