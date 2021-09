Een Roemloze held met een rijke fantasie in ‘Reddend zwemmen’

Rob van Essen is inmiddels een gevierd auteur. Hij ontving de Libris Literatuurprijs 2019 voor zijn roman De goede zoon. Vijfentwintig jaar geleden debuteerde hij met Reddend zwemmen, dat nu in een vrijwel ongewijzigde tweede druk is verschenen, met een nawoord van de auteur zelf.

Het verhaal is simpel samen te vatten: een naamloze held, die verdacht veel op de auteur lijkt, stapt in Amsterdam-Muiderpoort in de trein en ergens op het platteland weer uit, toevallig in het dorp waar hij een werknemer van de jeugdherberg blijkt te kennen. Hij verblijft er een paar dagen, maakt er bruiloften en partijen mee, raakt verzeild in een eindeloze polonaise en wordt gevraagd een muurschildering af te maken waar een jattende Australiër ooit mee begonnen was. Als er ’s nachts een mooi meisje op blote voeten door de tuin dwaalt, doet ze hem denken aan een briefschrijfster die ooit reageerde op een contactadvertentie, maar geen adres achterliet. In de ontmoeting die volgt, komen droom en werkelijkheid samen, worden alle vooroorde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .