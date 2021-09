Meneer Yoshie Watanabe is een overlevende van de atoombom. Na de halve wereld rond te hebben gereisd, keert hij op zijn oude dag terug naar Japan. Daar wordt hij geconfronteerd met een aardbeving, tsunami en de kernramp in Fukushima. Hij kan zijn verleden en zijn inktzwarte herinneringen niet langer meer ontvluchten. ‘Een aardbeving breekt het heden, knakt het perspectief, verplaatst de aardplaten van de herinnering.’

De reis die Watanabe vanaf het vliegveld naar de kust maakt, wordt in apocalyptische beelden weergegeven. Hij is getuige van de ravage, verlaten dorpen, versperringen en aardverschuivingen.

Langzamerhand wordt duidelijk wat Watanabe in zijn jeugd heeft meegemaakt. Tijdens een ‘uitstapje’ met zijn vader naar Hiroshima was hij getuige van de dood van zijn vader en van tal van andere verschrikkingen. ‘Hiroshima was een litteken ter grootte van Hiroshima.’

De roman heeft een bijzondere opbouw. Vier vrouwen vertellen aan een raadselachtige Argentijnse journalist over hun intieme relatie met meneer Watanabe.

De journalist is bezig met een onderzoek naar rampen en hoe verschillende landen daarmee omgaan. Hij probeert tevergeefs met Watanabe ..

