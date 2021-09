Creativiteit en ondernemen in de Amsterdamse Schouwburg van de zeventiende eeuw

Petrus Wittewrongel (1609-1662), predikant van de Oude Kerk in Amsterdam, is onder meer bekend om zijn verzet tegen het toneelleven in zijn stad. De toneelstukken zouden ‘vol onkuisheid’ zijn en de verkleedpartijen ‘de Heere, uw God, een gruwel’.

Dat dit beeld eenzijdig is, wordt duidelijk in het boek van Frans Blom over de Amsterdamse Schouwburg. Het gebouw, waarvoor het woord ‘schouwburg’ werd bedacht, werd in 1638 geopend, de eerste in Nederland. De schouwburg bood toneel aan iedereen, rijk en arm, die maar een kaartje kon of wilde betalen. De opbrengsten kwamen voor een deel ten goede aan de armenzorg. Het was een fraai staaltje ‘reputatiemanagement’, meent Blom, want wie kon nu nog volhouden dat toneel slechts een ledig en zondig tijdverdrijf was? Blom beschrijft hoe de Schouwburg werd gerund en welke stukken er werden gespeeld. Vaak betrof het Nederlandse versies van succesvolle buitenlandse stukken, zoals het oorspronkelijk Spaanse Hester, oft Verlossing der Jooden. Het boek ..

