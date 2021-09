140 jaar erfgoed van de Vrije Universiteit Amsterdam

In 1965 kreeg dominee Martin Luther King, de leider van de burgerrechtenbeweging in de VS, een eredoctoraat van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij de uitreiking van een eredoctoraat was en is het gebruikelijk dat de ontvanger een toga draagt. Alleen had King geen toga meegenomen. In die nood werd voorzien door dominee Jan Buskes, predikant te Amsterdam, die z’n toga leende aan King.