Gedichten uit het graf van Miklós Radnóti

De Joods-Hongaarse schrijver Miklós Radnóti (1909 – 1944) overleefde de terreur van de nazi’s niet. Joodse Hongaren hadden het in Hongarije vanaf 1938 door de nazi-bendes van de fel antisemitische ‘Pijlkruisers’ al knap ellendig. Maar de grootste bedreiging volgde na de bezetting van Hongarije door Duitsland op 19 maart 1944. Radnóti moest als dwangarbeider zwoegen in Servië. Hij werd door bewakers vermoord tijdens de dodelijke tocht vanaf de kopermijn in het Servische Bor. Op 19 juni 1946 bleek Radnóti een van de slachtoffers te zijn uit een massagraf in Abda in Hongarije.

In de jaszak van Miklós Radnóti werden persoonlijke documenten gevonden: brieven, foto’s en een schriftje met tien gedichten. Dit schriftje is later bekend geworden als Het schriftje uit Bor. Ook de Nederlandse vertaling draagt deze titel. De Nederlandse editie bevat behalve de teksten ook foto’s van Radnóti en zijn vrouw Fanni Gyarmati.

Zonder het informatieve voorwoord van Orsolya Réthelyi tot deze uitgave zou de betekenis van Radnóti als dichter in Hongarije niet duidelijk zijn geworden. Réthelyi gaat op Radnóti’s familiegeschiedenis in en geeft een beeld van zijn eerste dichtbundels waarin het expressionisme nog naklinkt. De poëzie had voor Radnóti een existentiële betekenis. Zelfs in het benauwende duister van de kampbarak gree..

