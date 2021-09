In Onverdiend is advocate Jamie Powell verbaasd als haar jeugdvriend Dustin Webb na jaren radiostilte contact met haar opneemt. Hij wordt ervan beschuldigd tijdens een concert annex verkiezingsbijeenkomst in Atlanta (VS) een bomaanslag te hebben gepleegd, waarbij tientallen mensen zijn omgekomen. Dus heeft hij dringend een advocaat nodig. Jamie gelooft beslist in zijn onschuld, maar wat als Dustin toch de dader is? Als ze hem dan heeft verdedigd, is haar carrière naar de maan, temeer omdat haar collega-advocaten beslist niet staan te springen om deze zaak. Toch besluit Jamie samen met Dustin achter de waarheid te komen, want het lijkt erop dat iemand hem erin wil luizen. Wat kan God met dit alles voorhebben?