Als Harper Rae’s grote droom om modeontwerpster te worden in duigen valt, vlucht ze naar de B&B van de vrouw die haar ooit leerde naaien, Millie Middleton Pinckney. Millie koesterde ooit dezelfde droom: een eigen kledingwinkel beginnen. Haar leven liep anders, maar de droom leeft nog, zelfs nu ze de negentig is gepasseerd. Millies leven is getekend door hartverscheurende besluiten die het gevolg zijn van rassenhaat: één druppel zwart bloed betekende in de jaren veertig van de afgelopen eeuw dat je buiten de ‘witte’ wereld wordt gesloten. Stukje bij beetje komt Harper achter Millies verhaal, en dat van haar nageslacht.