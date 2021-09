Gedicht dat je hardop moet lezen

Na veel ophef mocht Zaïre Krieger zich wagen aan de vertaling van het Amerikaanse inauguratiegedicht ‘The hill we climb’. Nu is de vertaling een feit.

Zaïre Krieger heeft met de vertaling van het gedicht ‘The hill we climb’ van Amanda Gorman een fraaie prestatie geleverd.

Iedereen die de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden heeft gezien zal zich ongetwijfeld Amanda Gorman kunnen herinneren. Dat geldt waarschijnlijk niet voor de precieze tekst, maar wel voor haar voordracht en de indruk die haar optreden maakte. Miljoenen kijkers wereldwijd waren lovend, de vele reacties zeer enthousiast. Op internet was de Engelse tekst vrijwel direct te lezen en nu is er een Nederlandse vertaling.

Dat had overigens de nodige voeten in de aarde. Aanvankelijk zou dichter en schrijver Marieke Lucas Rijneveld het gedicht vertalen. Dat gaf de nodige ophef, want een witte vertaler zou zich volgens critici onvoldoende kunnen identificeren met een zwarte vrouw en een spokenwordartiest. Rijneveld trok zich – zonder z..

