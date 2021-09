Menachem Kaiser tuimelde per ongeluk een verbijsterend verhaal in, dat op hem wachtte als een verborgen tunnel

Een Amerikaanse man bezoekt het gebouw in het Poolse Sosnowiec dat ooit van zijn familie was. Pas na vele weken en talloze gesprekken met de bewoners, die al denken dat ze gedwongen moeten verhuizen, ontdekt hij dat het adres niet klopt. Humor, slapstick en tragedie vloeien soepel samen in een vertelling met verborgen tunnels: hoe vertellen we verhalen? Hoe kom je erachter wat er écht gebeurde? Wat blijft er over als we verhalen scheef doorvertellen? Menachem Kaiser stamt uit een Amerikaans-Canadees-Joodse familie. De ondertitel van zijn deze week verschenen boek De nalatenschap luidt: Een zoektocht naar vergeten familiebezit, nazischatten en de betekenis van herinneringen.

U was totaal niet van plan uw zoektocht te beschrijven. Hoezo?

