Een actuele beschrijving van de Amerikaanse rechtspraak

Advocaat Mickey Haller verdedigt op alle mogelijke manieren mensen die van kleine of grote misdaden worden beschuldigd. Maar in het nieuwe boek van bestsellerauteur Michael Connelly wordt de advocaat zelf van moord beschuldigd en in de cel gegooid. Met zijn kleine team gaat Haller zelf aan de slag om een rechtszaak te winnen. Dat moet hij doen vanuit de cel omdat de officier van justitie alle trucs gebruikt om de verdediging tegen te werken. Het leidt tot een adembenemend gevecht in de rechtszaal.

Het openbaar ministerie én de verdediging gebruiken alle mogelijkheden om de jury in te palmen. Uiteindelijk draait het om de vraag wie er gelijk krijgt, maar Haller weet dat volgens de wet van de onschuld ook een winnaar van een rechtszaak niet onschuldig hoeft te zijn. En hoe kijken toekomstige cliënten naar een advocaat die is vrijgesproken zonder dat je weet of hij ook onschuldig is? Met zijn nieuwe boek bewijst Connelly nog maar eens dat hij een van allerbeste Amerikaanse auteurs is, die boeken schrijft die tot de allerlaatste bladzijde blijven boeien.

+ beschrijving van de Amerikaanse rechtspraak

+ actueel

De wet van de onschuld

Michael Connelly. Uitg. De Boekerij, Amsterdam 2021. 432 blz. € 21,99

