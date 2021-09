Opnieuw maakt ‘ie het waar: Stephen King is en blijft een fenomeen

Met Billy Summers heeft hij een dikke pil geschreven over een huurmoordenaar die alleen jaagt op ‘slechte mensen’. Dat hij zelf ook ‘slecht’ is, duwt hij gemakshalve maar weg. Als hij een collega-huurmoordenaar moet omleggen in een kleine Amerikaanse stad lijkt het erop dat zijn geoliede routine niet meer werkt. Zeker als hij een jonge vrouw oppikt die met hem samen verder wil trekken om een man aan te pakken. King legt de kleine stad, de gemoedelijke woonwijken, de buurtfeesten met een ongebruikelijke gevoeligheid en liefde vast.

Het boek gaat over liefde, onbereikbaar geluk en verlossing. Stephen King is en blijft een fenomeen en hij staat niet voor niets in de top van de Amerikaanse auteurswereld. Billy Summers is een pr..

