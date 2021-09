Met dit boek eindigt schrijver Anders Roslund zijn serie met het cijfer 3

Wat is een ergere misdaad dan misbruik van kinderen? Niet veel, maar handel in kwetsbare kinderen om ze vervolgens te misbruiken, lijkt toch de overtreffende trap. In zijn nieuwe boek Drie jaar duikt de Zweedse schrijver Anders Roslund in de donkere wereld van pedofilie. Rechercheur Ewert Grens en undercoveragent Piet Hoffman gaan op onderzoek uit nadat twee meisjes verdwenen toen ze pas vier jaar waren. Dat onderzoek brengt de twee op het spoor van een netwerk van pedofielen die voor niets terugdeinzen om aan hun gerief te komen.