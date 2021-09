Nagelbijtend spannend boek van Karin Slaughter

beeld nd

Leigh werkt bij een groot advocatenkantoor als zij een nieuwe klant krijgt. Een rijke man die beschuldigd wordt van verkrachting. Zij schrikt als ze die man ziet: het is een gezicht uit dat verleden, dat zij juist probeert te verdringen. Alleen samen met haar verslaafde zus Callie kan zij de dreiging mogelijk weerstaan.

Valse getuige is opnieuw een ijzersterkte thriller van Karin Slaughter. Dit nieuwe boek is niet zo bloedig als veel van haar werk, maar wel nagelbijtend spannend. Op de achtergrond van Valse getuige speelt het toenemende geweld in Amerika tegen vrouwen en minderheden, terwijl tegelijk rijke blanken met de hulp van dure advocaten hun straf weten te ontlopen.

