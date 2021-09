Woorden die inzicht geven in het geestelijk leven en rust creëren

Ten westen van de Nijldelta ontwikkelde zich een gebied waar de woestijnvaders zetelden. Dit waren mannen die zich in de derde tot en met de vijfde eeuw afzonderden om zich te wijden aan hun redding. Deze redding sloeg vooral op de redding in het dagelijkse leven, redding van het kwade, van de duivel en zijn demonen, van verleidingen en afleiding.

Al in de vijfde en zesde eeuw werden hun woorden en wijsheden opgeschreven en bewaard, op naam, maar ook anoniem. Dit boek is de vertaling van de eerste helft van de woorden van deze vaders uit de zogenaamde systematische verzameling.

Dat is een verzameling op thema. Het begint met de eenvoudige houding van nederigheid en innerlijke rust, het eindigt hoger op de geestelijke ladder, met de liefde. De kluizenaars leefden wel afgezonderd, maar niet afgescheiden van de wereld. De woorden in de woestijn klonken vaak hardop, de stilte was dus betrekkelijk. Dit is een boek voor fijnproevers die niet de snelweg van het geestelijk leven zoeken, maar die zo nu en dan een woord tot zich nemen uit het verleden. Die woorden zijn verrassend actue..

