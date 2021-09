Mooie verwevenheid in taal en tekst van prediker, dichter en zanger

De prediker, de dichter en de zanger spreken in dit boek met en door elkaar. De prediker heeft zich als dienaar van het Woord jarenlang met Johannes moeten verstaan op de kansel. Het Johannesevangelie komt met grote regelmaat terug in de leesroosters. De dichter bedient zich van taal die gelaagd is, meerdere betekenissen heeft. Hij noemt het zelf bladerdeeg.

Het Johannesevangelie moet na en naast zijn directe boodschap worden afgepeld en ‘gegeten’. De zanger vertaalt de woorden met een nog net weer ander perspectief, het is regelmatig een invulling van of een aanvulling op het geschrevene. Er staan verwijzingen in naar liederen in diverse bundels van zijn hand. Je kunt echter niet veronderstellen dat iedere lezer hierover beschikt. Het hele evangelie van de discipel die(n) Jezus liefhad – vandaar de titel – komen we tegen in telkens een à twee bladzijden overdenking. Het zijn vingerwijzingen naar de preek. Een literatuurlijst ontbreekt, daarvoor zijn het bronmateriaal en het eigen materiaal te zeer verweven. Eén bron ontbreekt niet: het gebruik van de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren en ..

