Een goede reflectie op vriendschap in de Bijbel

Over vriendschap valt veel te zeggen. Wim Visser, begeleider en coach, kiest voor de insteek veertig bijbelgedeelten waarin het over vriendschap gaat meditatief en pastoraal te bespreken. Hij schreef dus geen bijbels handboek om vriendschappen aan te gaan, eerder een vorm van reflectie. Hij doet dat ordelijk met Genesis 2, het mooie begin, tot en met de pastorale brieven van Jakobus en Johannes. Steeds weer staat de waarde van vriendschap centraal. In het voorwoord wordt vriendschap een paradijsbloem genoemd.