Bijbelverhaal over een ramp met een actuele toepassing

Willem de Vink kennen we van de Bijbel in stripvorm. Nu verscheen van hem in samenwerking met de Texelaar Gerbrand Fenijn de graphic novel Jafeth. Het gaat over Jafeth, een van de zonen van Noach die de oervloed in de ark meemaakt. De zondvloed is een ramp die de hele wereld trof, een levensbedreigende ramp.