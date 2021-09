Bang voor gas en bommen

Het probleem van de historicus is dat hij weet hoe het verleden dat hij bestudeert, afloopt. Historici die studie maken van de machtsovername van Hitler, de opkomst van de NSB of de Jodenvervolging in nazi-Duitsland weten wat daarna kwam: de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Nederland en de moord op de Joden. Voor historici is het moeilijk om de jaren dertig niet in het licht van oorlog en bezetting te zien.

De mensen die leefden in de jaren twintig en dertig, kenden dat probleem uiteraard niet. De bankier en reder Ernst Heldring noteerde op 31 augustus 1939, een dag voor de Duitsers Polen binnenvielen en de Tweede Wereldoorlog uitbrak, dat hij met prachtig weer een wandeling van Amsterdam naar Monnickendam had gemaakt. ‘Ik kon mij de..

