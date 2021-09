Moeiteloos meegenomen naar het verleden

Wolkenjagers is een spannend jeugdboek dat gebaseerd is op waargebeurde verhalen: de uitvinding van de luchtballon. In september 1793 presenteerden de gebroeders Montgolfier het eerste vliegende exemplaar aan de Franse koning Lodewijk XVI in de tuin van zijn paleis (Versailles). De luchtballon was de trots van de natie, vooral ook omdat de Fransen hun vijand Engeland hiermee konden aftroeven. Schrijfster Emma Carroll verwerkt dit alles in een avontuurlijk verhaal over het arme weesmeisje Ekster, dat als kruimeldief haar brood verdient en met haar tamme haan door de straten van de stad Annonay zwerft. Vanwege een dappere actie mag ze aan het werk bij de luchtvaardersfamilie Montgolfier. Ekster raakt goed bevriend met zoon Pierre...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .