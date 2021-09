Het schrijnende verdwijnen van Nisha

‘Echte aandacht tonen, ook op straat, helpt meer dan we denken. Het wordt onderschat.’ Christy Lefteri (1980, Londen) sprak zich aldus uit in een interview met deze krant in 2019. In haar nieuwe boek Zangvogels verkent zij opnieuw de positie van de vreemdeling. Ook de omslag van het boek kondigt eigenlijk al een gelijkenis aan met haar vorige roman, De bijenhouder van Aleppo. Als kind van Grieks-Cypriotische vluchtelingen die het door hen geleden leed verzwegen, heeft de schrijfster de traumatische ervaringen te meer gevoeld. Genoeg in ieder geval om voldoende invoelend te schrijven over het lot van Nisha, de hoofdpersoon in dit boek. Deze is vooral aanwezig in de verhalen die anderen over haar doen. We leren haar kennen als de huishoudster en vervangend moeder van de dochter van een opticien die brillen verkoopt aan de jetset. Nisha is vanuit Sri Lanka gekomen om haar eigen dochtertje dat ze heeft achtergelaten een toekomst te geven. Na jaren trouwe dienst aan deze opticien is ze op een dag verdwenen. ‘Daar was het weer, het geluid van een vrouwenstem. Alsof de wind zijn mond opende en een kreet slaakte.’ Yannis had Nisha willen trouwen, en wanneer ze plots onvindbaar blijkt, ziet en hoort hij haar waar ze niet is. Lefteri brengt het gevoeld gemis in beeld door de verhalen van Petra, de opticien en Yannis, die een bovenwoning huurt bij Petra. In hoofdstukken die afwisselend de namen van deze twee dragen, worden we meegenomen naar het waarom en hoe van dit schrijnend verdwijnen van Nisha.