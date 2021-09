Overdadig gegluur naar vrouwenbenen

In de Verantwoording merkt de laureaat van de P.C. Hooftprijs 2013 op dat ‘voor het eerst, min of meer tot mijn eigen verrassing, enkele karakters geconfronteerd worden met personages uit die andere romanreeks, ‘Homo duplex’’. Hoewel er voor Stemvorken dus gesproken kan worden van kruisbestuiving, is deze roman als uniek deel uitstekend te volgen. De auteur verwijst in zijn schrijven echter niet alleen naar eigen maaksel. Ook andere boeken passeren de revue, zoals Twee vrouwen (Harry Mulisch), poëzie van Slauerhoff, Shakespeare en de Bijbel. Een literair werk waar Stemvorken ook - zij het alleen indirect - naar verwijst, is Huis clos (oftewel: Met gesloten deuren, verschenen in 1943) van de Fr..

