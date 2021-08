‘Nederland kan voorkomen dat de polarisatie zo ver doorzet als in de VS’

De Groningse hoogleraar Sjoerd Beugelsdijk bundelde zijn onderzoek van de afgelopen decennia in een boek om te waarschuwen dat vergaande polarisatie Nederland bedreigt. ‘Alle signalen staan op oranje. Als we over tien jaar terugkijken naar dit moment zal de vraag zijn: welke keuze heeft Nederland toen gemaakt?’

Van 2013 tot en met 2015 woonde Sjoerd Beugelsdijk (1976) met zijn gezin drie jaar in het zuiden van de Verenigde Staten. Het was nog voor de verkiezing van Donald Trump tot president in november 2016, maar de geruchten dat hij zich kandidaat zou stellen zoemden al wel rond. Beugelsdijk: ‘Leefwerelden zijn daar gescheiden, groepen leven volledig langs elkaar heen. En daar zat ik als Europeaan tussen en je ziet: dit is niet goed. Wij werden omringd door Trumpaanhangers. In die jaren is mij duidelijk geworden dat de opkomst van Trump niet alleen toe te schrijven is aan een omvangrijke groep van arme Amerikanen. Veel Amerikanen steunen hem op basis van een mix van valide overwegingen maar soms ook bizarre angsten. Ik had bijvoorbeeld een co..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .