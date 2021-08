De intimi van Adolf Hitler speelden een grotere rol in zijn leven dan zij lieten voorkomen

Adolf Hitler was niet de charismatische man voor wie hij vaak gehouden wordt. Hij was een man vol angsten.

Over weinig historische figuren is zo veel geschreven als over Adolf Hitler. Het beeld dat van hem bestaat, wordt voortdurend bijgekleurd en aangevuld. Heike B. Görtemaker, de biografe van Hitlers vriendin Eva Braun, heeft het beeld van Hitler op een belangrijk punt gecorrigeerd. Dat doet ze in haar nieuwste boek, Hitlers hofhouding. De intieme kring tijdens het Derde Rijk en daarna, een goed leesbare vertaling van Hitlers Hofstaat. Der innere Kreis im Dritten Reich und danach uit 2019.

Görtemaker bestrijdt de breedgedragen gedachte dat de mensen in Hitlers omgeving nauwelijks invloed op hem hadden en dat Hitler in alle eenzaamheid zijn beslissingen nam. Hitlers intimi, de Führerkring genoemd, betekenden veel voor hem, betoogt Görtemaker.

