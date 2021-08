Een geschiedenis aan de hand van piano’s en honden

De Britse reisjournaliste Sophy Roberts kwam tijdens haar onderzoek en reportages steeds weer vleugels en piano’s tegen die soms heel oud waren en in een hoek stonden te verstoffen. Vooral in Siberië viel het haar op. Die instrumenten groeien niet op de toendra, dus elk exemplaar moest een geschiedenis hebben. Daar ging ze vanaf 2016 naar op zoek.

Siberië boeit als continent en als verbanningsoord. Het verblijf was voor gestraften in tsaristische tijden aangenamer dan later in de werkkampen van de Sovjet-Unie. De rijke oppositie, vaak in ongenade gevallen adel, nam huisraad mee en soms ook een piano. De eerste in Rusland was een ‘piano anglais’, een vierkant tafelmodel, in 1774 gemaakt door Zumpe, en besteld door keizerin Catharina. Nu st..

