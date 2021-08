Wandelen met Willem Jan Otten - een toegankelijk essay met diepe gedachten

Een ommetje maken is een tijd razend populair geweest. Ook schrijvers zijn de afgelopen anderhalf jaar aan de wandel geraakt. Van Oorschot heeft in 2020 een reeks van wandelliteratuur het licht doen zien. Marjoleine de Vos, Thomas Rosenboom, Gerbrand Bakker, Maartje Wortel en anderen gingen Willem Jan Otten al voor. Groningen, de Dolomieten, de Eifel – voor de lezende wandelaar is er genoeg keuze. In De Om schrijft Otten over zijn favoriete wandeling rond de Sloterplas in Amsterdam. Een toegankelijk essay dat diepe gedachten bevat.

Vanaf de twaalfde verdieping kan Otten zijn hele wandeling overzien: ‘Als je goed kijkt, met een verrekijker, kun je jezelf zien zitten, over vijftig minuten, op een van de banken aan de overkant van de Plas. Je zult daar dezelfde gedachte hebben: daar ben je.’ De voor Otten kenmerkende thematiek van de bedoeling van de verbeelding komt in dit essay nadrukkelijk naar voren. ‘Waar komt toch het maken vandaan, het verdubbelen van de wereld met beelden?’ Een essay over de betrouwbaarheid van de herinnering, het ouder wordende geheugen, het mijmeren over denken en verbeelden.

Het is Otten in hart en nieren, maar te summier, te gefragmenteerd. De veelzijdige auteur heeft meer te bieden. De gedachten blijven flarden zoals die in een wande..

