In de stilte bidt iedereen, gelovig of niet, schrijft Tomas Sjödin in zijn nieuwste boek

Er is een chronisch en groeiend gebrek aan stilte. C.S. Lewis vertelt in Brieven uit de hel hoe een ervaren duivel een masterplan ontvouwt. De aarde moet vol van lawaai worden, zodat de mensen beschermd blijven tegen het verlangen naar de hemel, waar stilte is en muziek.

Met dit verhaal opent Tomas Sjödin zijn nieuwste boek, Het geluid van de stilte. Sjödin, een Zweedse pastor en media-persoonlijkheid, heeft boeken op zijn naam staan over leven vanuit rust en het leren loslaten van onze overvloed. Zelf noemt hij zich een drukke man die het liefst veel praat maar de laatste tijd, zo getuigt hij, is zijn leven meer verankerd in stilte. Stilte als levensverankering, in dit boek doet hij verslag van deze ontdekking.

Stilte is meer dan afwezigh..

