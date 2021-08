Zet een auteur en een illustrator die hun sporen inmiddels wel verdiend hebben bij elkaar, en je krijgt wat je hoopte: dit prachtige kijkdagboek rondom 24 gelijkenissen over Gods koninkrijk. Niet per se in 24 dagen uit te lezen, daarvoor is elk thema te rijk, met behalve een overdenking en bijbehorende illustratie, inspirerende verhalen, een ‘belijdenis’ die zich als gebed laat lezen en verschillende liedteksten die de boodschap versterken.