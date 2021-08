In 1939 sluit de Britse Skye Penrose, een van de eerste vrouwelijke piloten, zich op verzoek van haar jeugdvriend Nicholas Crawford aan bij het vliegend verzet tegen de Duitsers. Maar de behandeling van de vrouwen door de Royal Air Force is niet om over naar huis te schrijven.

Het huis in Parijs (beeld nd)

In 2012 stuit de Australische modeconservator Kat Jourdan op een exclusieve Dior-collectie in het oude huis van haar oma in Engeland. Dat vraagt om opheldering, maar oma zwijgt. Zo begint Kats speurtocht naar wat er in de oorlog met haar familie is gebeurd.

Vliegtuigen, verzet, haute couture, liefde en Ravensbrück zijn de hoofdingrediënten van deze spannende roman van Natasha Lester, waarvoor de auteur gedegen onderzoek heeft gepleegd. In Het huis in Parijs laat ze zien hoe in de jaren veertig Britse vrouwelijke piloten werden gekleineerd en tegengewerkt, en hoe ze desondanks onverschrokken hun aandeel leverden in de bevrijding van het Europese vasteland. Een prachtig boek voor ervaren lezers, die nog niet genoeg hebben van roman..

