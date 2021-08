Heindert, bijna twaalf, wordt overal gepest, dwarsgezeten en uitgekotst. Samen met zijn moeder, Suze, moet hij steeds weer verhuizen, van Haarlem via Oud-Alblas naar Groningen en verder. Het is een raadsel hoe men in elke nieuwe woonplaats aan munitie komt om hem te pesten. Wat hij niet weet, is dat hij de zoon is van een Wehrmachtsoldaat. Na de oorlog heeft zijn moeder de gevolgen ondervonden van haar misstap uit liefde. Altijd verdrietig en angstig probeert ze toch een goede moeder voor Heindert te zijn. Tot ze breekt.