De zomer van een eenzame puber

Hard land, de vijfde roman van de Duitse auteur Benedict Wells (1984), speelt in de jaren tachtig. In korte hoofdstukken blikt de 15-jarige Sam Turner terug op de mooiste en verschrikkelijkste zomer van zijn leven. ‘Die zomer werd ik verliefd en ging mijn moeder dood.’ Met zijn werkloze vader is het contact moeizaam; ze praten nauwelijks. Met zijn moeder, die een hersentumor heeft, is het contact beter, maar Sam gaat gebukt onder angst en verdriet als hij haar ziet lijden.

Het karakter van Sam komt goed uit de verf. Een eenzame puber die lijdt onder een angststoornis en soms last heeft van woedeaanvallen. Zijn verlegenheid tegenover meisjes wordt invoelbaar gemaakt. Er verandert wat in het leven van Sam als hij verliefd wordt op de beeldschone Kirstie en via haar een baantje in de bioscoop krijgt. Dat baantje helpt hem om zijn ongelukkige thuissituatie te ontvluchten. Hij wordt na verloop van tijd opgenomen in de Mystery Club van Kirstie en haar vrienden. Zij helpen Sam om uit zijn schulp te komen in het conservatieve gehucht Grady in Missouri. Zo wordt hij onderworpen aan verschillende tests, waaronder een sprong in het meer vanaf de zogenaamde zelfmoordklif. Duidelijk is dat hij zich bij zijn vrienden ov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .