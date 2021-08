Op zoek naar pech

Met Felicia heeft altijd geluk schreef Judith van Helden een speels en vrolijk boek over een meisje van 11 dat als een soort Guus Geluk door het leven fladdert: ‘Mijn ouders zijn nog altijd verliefd op elkaar, ik woon in een gezellige buurt, ik heb pas een prijs gewonnen tijdens een danswedstrijd, ik ben nooit ziek en ik heb nog nooit iets gebroken.’ Alleen is ze die voorspoed helemaal beu, want hoe moet ze zo leren met tegenslag om te gaan? En is het niet vervelend voor anderen als zij altijd wint? Goede vriendin Myra wil haar helpen om ook eens pech te hebben. Samen beginnen ze enthousiast aan deze nieuwe uitdaging, maar een makkelijke opgave wordt het niet …

De zoektocht naar pech zorgt voor een fantasievol, origineel en komisch verhaal dat op elke bladzijde een glimlach op je gezicht tovert. Van Helden verrast je met een goede mix van humor, innemende karakters en mooi getimede ontwikkelingen. Zo is daar oma, die meestal de deugdzaamheid zelf is, maar toch ineens een bushokje onderkladdert om haar kleindochter te helpen. Felicia, die gehoopt had een taakstraf te krijgen door iets illegaals te doen, is natuurlijk niet blij met haar hulp. Weer geen pech! Gelukkig is er ook nog het plan om te verliezen bij de televisiequiz Keuzestress. Hoe moeilijk kan het zijn om expres te verliezen? Dat moet toch lukken.

In het laatste hoofdstuk zoomt de schrijfster in op wat geluk nu precies is. Felicia denk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .