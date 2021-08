De veerkracht van kinderen in drie kinderboeken over kinderen in moeilijke situaties, is hoopgevend

geen voornaam

Auteur en dichter Steve Tasane schreef met Kind i een bijzonder boek over kinderen die willen wat alle kinderen wensen: geen honger hebben, erbij horen en kunnen lachen en spelen. Alleen is dat voor hen - als jonge, alleenstaande vluchtelingen in een kamp - helemaal niet vanzelfsprekend. De auteur maakt invoelbaar hoe het is om als ‘kind zonder papieren’ vast te zitten op een deprimerende plek.

De kinderen hebben geen voornaam, alleen een letter. Kind i (10) is de hoofdpersoon. Hij doolt rond in het kamp, samen met een groepje andere naamloze kinderen. Soms zoeken ze broodkruimels in de modder of spelen ze met afval, zoals plastic poppetjes. Af en toe denken ze aan vroeger, toen ze nog een familie hadden. Met de volwasse..

