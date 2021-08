Arto Paasilinna stelt zijn lezers de vraag: wat en wie vinden wij normaal, en waarom?

Het begint zo mooi: Gunnar Huttunen, een landloper, koopt een vervallen dorpsmolen, knapt hem op en is klaar voor een nieuw leven. Het leven is mooi en mooi is ook de tuinbouwconsulente die hem helpt een moestuintje aan te leggen. Een voorzichtige liefde ontstaat.

Eerst zijn de mensen tevreden met de vreemdeling, maar als blijkt dat hij soms huilt als een wolf, verwordt hij in hun ogen van een vreemde tot een gek. Huttunen wordt opgesloten in een inrichting, maar ontsnapt. Wat volgt, is een soms kolderieke klopjacht op de ontsnapte molenaar die noodgedwongen verandert in een kluizenaar: ‘Maar nu was Huttunen verslagen, in de naam der wet en met geweld; ze hadden een vogelvrije kluizenaar van hem gemaakt wie al het wezenlijke werd ontzegd,..

