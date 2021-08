‘Willem die Madoc maakte’ is een smeuïg avonturenverhaal waar je een flink aantal uren in ondergedompeld kunt zijn

In Willem die Madoc maakte geeft Nico Dros zijn eigen fictieve invulling aan het leven van de auteur van de Reinaert. Het boek wekt op een smakelijke manier de Middeleeuwen tot leven.

De vos Reinaert in een kinderboek uit 1869, getekend door Ernest Henri Griset.

Toen de schrijver van het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde de pen opnam, stelde hij zichzelf eerst voor aan zijn publiek. Hij noemde zich ‘Willem die Madocke schreef’. Hoewel er nog enkele andere verwijzingen naar deze ‘Madocke’ bestaan, blijft het toch een van de meest raadselachtige teksten uit de Nederlandse literatuur. Er is namelijk geen spoor van teruggevonden. Deze raadselachtigheid is een vruchtbare bodem voor allerhande speculatie geweest. In een lijvige roman heeft Nico Dros er nu zijn eigen draai aan gegeven.

Net als de vos Reinaert in het middeleeuwse verhaal wordt de hoofdpersoon in Dros’ roman door het recht op de hielen gezeten. Hij wordt er namelijk (ten onrechte) van beschuldigd dat hij de monnik Elmus heeft ..

