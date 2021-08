Wie zin heeft in een lekker ontspannend, christelijk verhaal, zal vast genieten van het derde deel van Courtney Walsh’ serie over het plaatsje Harbor Pointe. In Vang me op heeft Carly Collins noodgedwongen geleerd alles zelf te doen en te regelen, en is ze dus een zeer zelfstandig persoon geworden. Dan wordt ze geconfronteerd met haar ex, de vader van haar zoon Jaden. Hij heeft haar na de geboorte van hun baby alleen achtergelaten. Ze hoopte Josh Dixon nooit meer te zien, maar als die hoort dat Jaden ernstig ziek is, besluit hij terug te gaan naar zijn geboorteplaats. Josh heeft zijn ruige verleden inmiddels achter zich gelaten en is een succesvolle ondernemer. Hoewel Carly nog steeds..

