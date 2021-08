Lenni Petterson, zeventien jaar oud, ligt op de palliatieve afdeling van het Princess Royal Hospital in Glasgow. In de Rozenzaal, de activiteitenruimte, ontmoet de bijdehante, ondeugende tiener medepatiënte Margot Macrae. Ondanks het feit dat die wel een stukje ouder is - 83 - kunnen ze het uitstekend met elkaar vinden. Ze beginnen een bijzonder project: samen zijn ze honderd jaar en hun belevenissen in die tijd gaan ze vastleggen in schilderijen. Daarnaast sluit Lenni vriendschap met de ziekenhuispastor, Father Arthur, die te klagen heeft over een gebrek aan publiek tijdens het opdragen van de mis.