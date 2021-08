Tussen idealisme en repressie

In haar autobiografische debuutroman Verzonken stad probeert Marta Barone het leven te reconstrueren van haar in 2011 gestorven vader met wie zij weinig contact had. Na zijn dood ontdekt ze dat hij veroordeeld is geweest voor medewerking aan het extreemlinkse Prima Linea, een gewelddadige marxistisch-leninistische beweging in het Italië van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Ze spreekt met vroegere vrienden van haar vader, bestudeert archieven en leest dat de carabinieri in Turijn in 1982 ‘een Fiat-arbeider’ hebben gearresteerd, de 37-jarige Leonardo Barone. De veelbelovende en charismatische arts had een medische carrière in Rome verruild voor het leven van een arbeider in Turijn waar hij actief bleek bij stakingen, demonstraties en gevechten bij de Fiatfabriek. Hij zou een neergeschoten lid van de beweging hebben bijgestaan. Fabrieksarbeiders en linksradicale studenten sloten zich destijds aaneen in de hoop op een sociale revolutie. De radicale idealist Barone koos consequent en concreet partij voor de armen en tegen de repressie van de gevestigde macht.