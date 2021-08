Kattenverhalen van Mensje van Keulen

Er is weer een boek over katten verschenen. De nieuwe bundeling van Mensje van Keulen, Het Kattentheater, bevat alle teksten die zij vanaf het begin van haar schrijverschap over katten en poezen heeft geschreven. Van gedichten tot journalistieke verslaggeving, van bijdragen aan De Poezenkrant tot kattenliedjes en zelfs ‘CatsApps’ (kattencorrespondentie). De ervaring van een theatervoorstelling wordt versterkt doordat de inhoudsopgave een ‘programma’ wordt genoemd en het boek ook het formaat heeft van een programmaboekje dat je in een theater aangereikt zou kunnen krijgen. Inhoudelijk had het wellicht beter ‘De Kattenkermis’ kunnen heten; het boek bestaat namelijk uit allemaal losse onderdelen die gevoelsmatig ook niet a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .