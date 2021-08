‘Nederland een vrij conservatief land. Het progressieve imago is vooral goede marketing’

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Als meisje van een jaar of twaalf struinde ik eens door de bibliotheek van mijn vader. Ik zag De tweede sekse (1949) van Simone de Beauvoir staan. Toen ik het boek uit de kast pakte, had ik geen idee wie De Beauvoir was, maar ik hoopte dat het over seks zou gaan.’ (lacht) ‘Daar wilde ik meer over lezen. Ik bladerde driftig door het boek op zoek naar passages waarin de seks zich zou voltrekken, maar ik vond niet wat ik zocht. Gezien mijn leeftijd begreep ik lang niet alles wat De Beauvoir schreef, maar toch maakte het diepe indruk.’

Waarom was dat?

‘Dat heeft met twee dingen te maken. Ik groeide op in Tunesië en kom dus uit een Arabisch-islamitische cultuur. Binnenshu..

