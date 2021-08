Hoe gereformeerde theologen toverij, bijgeloof en contramagie bestreden

Gereformeerden gingen in geval van tegenslag bij een duiveluitbanner te rade. Hun geloof en hun bijgeloof vloeiden in elkaar over.

Een vogel op de toren van de Oude Kerk in Amsterdam zorgde voor veel onrust in 1636.

In oktober 1636 zorgde een grote vogel voor opschudding in Amsterdam. Elke avond bij zonsondergang streek hij neer op het kruis van de toren van de Oude Kerk. Daar bleef hij de hele nacht zitten. Bij het krieken van de dag vertrok de vogel weer. Het was niet duidelijk om wat voor vogel het ging. Hij was groter dan een gans, waarschijnlijk was het een verdwaalde gier. Veel mensen geloofden dat het dier de mensen iets te zeggen had. Maar wat precies? Welk onheil zou de stad gaan treffen? De wildste voorspellingen deden de ronde. Uiteindelijk maakte het stadsbestuur aan de onrust een eind, door de vogel dood te laten schieten.

De reactie van het volk op de vogel was tekenend voor de tijd. Vier eeuwen geleden waren de mensen sterk geneigd om ..

