Bijbelwetenschapper Pieter Lalleman pakt vijftig misverstanden over de Bijbel aan

De Bijbel is geen gemakkelijk te begrijpen boek. Bijbelwetenschapper Pieter Lalleman behandelt vijftig misverstanden, die zowel kunnen voorkomen bij kerkgangers als bij mensen die de eerste bladzijde van de Bijbel nog moeten openslaan.

Dat je als (beginnende) bijbellezer nogal eens gehinderd wordt door vooroordelen, kan een kleine zelftest bevestigen. Zijn de volgende vijf stellingen waar of niet waar?

1. Alles in de Bijbel is letterlijk het Woord van God

2. De profeten waren toekomstvoorspellers

3. Maria stamde van David af

4. Paulus heeft geen moeite met slavernij

5. De Bijbel ziet God alleen als man

Geen van deze stellingen is waar. Volgens Lalleman berusten ze allemaal op een misverstand of een vooroordeel. Hetzelfde geldt voor nog vijfenveertig andere voorbeelden, verdeeld over vijf categorieën: Algemeen, Oude Testament, Nieuwe Testament, Paulus (deze apostel roept blijkbaar binnen het Nieuwe Testament zijn eigen misverstanden op) en Diverse onderwerpen.

