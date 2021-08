1885. In het Londen van koningin Victoria begint Jackson Forge enthousiast aan zijn nieuwe baan als politieagent. De misdaad in de hoofdstad tiert welig en Jackson is vastbesloten daar het zijne aan te doen. Als hij straatdievegge Kit Turner tegen het lijf loopt, denkt hij de eerste slag alvast gewonnen te hebben. Maar Kit is een heel andere vrouw dan hij denkt. Als er drie personen vermist worden, is Jackson vastbesloten deze mensen op te sporen om de achting van zijn negatief ingestelde baas te verwerven. Maar bij die speurtocht heeft hij wel de hulp van die mooie straatmeid nodig.