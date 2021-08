In bezet Parijs moet Maggie Brouillard in 1941 haar geliefde Emil laten gaan. Beiden zetten zich met hart en ziel in voor het verzet tegen de Duitsers, maar de grond wordt de Joodse Emil te heet onder de voeten. Hij vertrekt naar Nice, in het onbezette deel van Frankrijk, waar Maggies zus Cécilia haar leventje vult met muziek. Intussen duikt de oudste dochter Brouillard des te dieper in het gevaarlijke verzetswerk.