De baan van Jezus op aarde overnemen

In deze setting komen we in de uitgebreide inleiding van het boek van deze predikant in de PKN terecht. Het vervolg is misschien minder uitdagend: je wordt uitgenodigd verder te lezen als je de baan accepteert. Daar zit een zwakte: niet iedereen is gediend van taal- en beeldspraak over een Jezus achter het bureau. En niet iedereen heeft zin in deze ‘baan’. Dat licht populaire speelt het hele boek door overigens een rol. Gezien de ernst van de zaak – leven zoals Jezus – is dat geen pre.

Origineel is de opzet om dat leven zoals Jezus uit te werken aan de hand van de beginletters van het woord ‘zoals’. Dan gaat het over de Zoon, over opstaan - wordt het ooit wat met mij? -, over de kerk onder de titel aanvaard elkaar, over lijden als h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .