Liefde in een Limburgse boomgaard

Tristan wordt verliefd op Sofia. Hij woont op een boerderij in Limburg, zij hoort bij een groep gastarbeiders uit Moldavië. De Moldaviërs vinden onderdak in een tent op het terrein van Tristans vader. Hoewel de dorpsbewoners het niks vinden - die buitenlanders in hun dorp – verliest

Tristan zichzelf in een puberliefde. En of die beantwoord wordt, is nog maar de vraag.