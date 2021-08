Het verhaal over Betty moest geschreven

Tiffany McDaniel, die debuteerde met De zomer die alles deed smelten, had dit verhaal – gebaseerd op haar eigen familiegeschiedenis – al veel langer op de plank liggen. Geen uitgever durfde het echter aan. Te heftig, te vrouwelijk. Toch is dit eerbetoon aan Tiffany’s moeder Betty er uiteindelijk wel gekomen. In dit verhaal begraaft de krachtige hoofdpersoon haar verhalen in potten onder de grond, maar het zaad van haar woorden kan daar niet blijven: het moet eruit, gehoord worden. Wat opkomt is een vreemd gewas, gruwelijk en wonderlijk tegelijk.

Betty Carpenter, geboren in 1954, is het zesde kind van een Cherokee vader en witte moeder. Samen met haar broers en zussen groeit ze op in het landelijke Ohio. Het is bepaald geen zorgeloze jeugd; het gezin is in alle opzichten anders en wordt ook zo behandeld. En bij racisme blijft het niet; ook binnen de familiegeschiedenis zijn er zo veel verschrikkingen dat zelfs de 500 pagina’s van dit boek ze amper kunnen bevatten. Misbruik, drank, psychische problemen, waanzin. Een hoofdstuk begint vaak mooi, in de schoonheid van de natuur, met de prachtige Cherokee-verhalen waarmee Landon, Betty’s vader, zijn dochters sterk maakt, tot het opeens omslaat in een wervelwind van geweld en vernietiging. McDaniel schuwt niets. De lezer is gewaarschuwd.

Be..

